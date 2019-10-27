Боксеру Ковалеву предрекли уничтожение в бою с чемпионом мира Альваресом

Мексиканский боксер Сауль Альварес уничтожит россиянина Сергея Ковалева в очном поединке. Такое мнение высказал известный тренер Фредди Роуч, слова которого приводятся на YouTube-канале FightHype.com.

«Сауль убьет Ковалева. Думаю, бой продлится шесть раундов», — заявил Роуч. Также тренер отметил, что Альваресу стоит остаться в полутяжелой весовой категории, а не возвращаться в средний вес. По мнению Роуча, это может завершиться неудачей.

В сентябре сообщалось, что Ковалев и Альварес договорились о проведении поединка. Он пройдет 2 ноября в США.

Ковалев — чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. 24 августа он защитил титул, нокаутировав британца Энтони Ярда. Россиянин провел 38 поединков на профессиональном ринге. На его счету теперь 34 победы (29 из них нокаутом). Он также потерпел три поражения. Один бой завершился ничьей.

29-летний Альварес владеет поясами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе. За свою карьеру он одержал 52 победы (35 нокаутом), потерпел одно поражение, также на его счету две ничьи.

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