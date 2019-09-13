Боксер Ковалев договорился с чемпионом мира Альваресом о бое

Команда российского боксера Сергея Ковалева договорилась с представителями мексиканца Сауля Альвареса о поединке. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, стороны согласовали дату и место проведения боя. Он состоится 2 ноября в США. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Также сообщается, что с 15 сентября Ковалев начнет подготовку к поединку.

Ковалев — чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. 24 августа он защитил титул, нокаутировав британца Энтони Ярда. Россиянин провел 38 поединков на профессиональном ринге. На его счету теперь 34 победы (29 из них нокаутом). Он также потерпел три поражения. Один бой завершился ничьей.

29-летний Альварес владеет поясами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе. За свою карьеру он одержал 52 победы (35 нокаутом), потерпел одно поражение, также на его счету две ничьи.

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