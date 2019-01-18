Боксера Ковалева обвинили в нападении на женщину в США

Российский боксер Сергей Ковалев обвинен в нападении на женщину в США. Об этом сообщает TMZ с ссылкой на источник в полиции.

Россиянин был задержан еще 9 июня 2018 года в городке Биг Бэар, штат Калифорния. Ему предъявили обвинение в нападении, повлекшем вред здоровью. У потерпевшей диагностировали сотрясение мозга, смещение шейного позвонка и перелом носа. По словам жертвы, спортсмен выследил ее и ударил после того, как ранее тем же вечером она отказала ему в ухаживаниях.

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Ковалеву грозит до четырех лет лишения свободы. Боксер не признал своей вины, следующее слушание по его делу пройдет в марте 2019-го.

2 февраля Ковалеву предстоит бой с колумбийцем Элейдером Альваресом. Первый поединок с участием спортсменов прошел 5 августа. Тогда россиянин уступил сопернику, не сумев защитить пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

35-летний Ковалев провел 36 поединков. На его счету 32 победы и три поражения. Один бой завершился вничью.

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