Легкоатлетка Клишина отказалась считать американцев тупыми

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала об уровне интеллектуального развития американцев. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

По словам спортсменки, она не может назвать местных жителей «тупыми», однако культура обучения в стране очень сильно отличается от российской. В школе детям мало рассказывают о географии и истории других государств. Именно поэтому некоторые американцы считают, что по Москве ходят медведи.

10 апреля Клишина поведала о плачевной ситуации в США из-за пандемии коронавируса. Она посчитала, что введенные российским правительством меры помогут предотвратить «ужас, происходящий в Америке».

Клишина переехала в США в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там. 29-летняя спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

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