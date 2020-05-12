Легкоатлетка Клишина рассказала о предложении работать эскортницей в США

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о том, что ей предлагали работать эскортницей в США. Интервью со спортсменкой опубликовано в Sports.ru.

29-летняя россиянка призналась, что предложение поступило ей в Instagram всего полгода назад, она сразу ответила отказом.

По словам спортсменки, ей готовы были платить 200 тысяч долларов в месяц. Клишина добавила, что была удивлена такому сообщению в свой адрес.

«Неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?» — отметила она.

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В интервью с Клишиной неоднократно поднималась тема разницы между жизнью в России и США. В частности, в апреле спортсменка рассказала об отличиях в системе подготовки атлетов.

Клишина переехала в Соединенные Штаты в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

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