Фото легкоатлетки Клишиной в купальнике вызвали сомнения у фанатов

Фото российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной в купальнике вызвали сомнения у пользователей сети. Публикация доступна в Instagram-аккаунте спортсменки.

Smile 🤗 I wish you begin this weekend with something nice and enjoyable! 👙🌊☀️ ⠀ 1, 2 or 3? 😊⤵️ ⠀ Улыбнитесь 🤗 Желаю всем начать эти выходные с чего-то радостного и приятного, провести их с удовольствием и пользой 👙🌊☀️ 1,2 или 3? ☺️⤵️ ⠀ Photo by @chantz02 #nature #mountains #travel #красота #отдых #waterfall #beautiful #summer #atlanta Фото опубликовано @dariaklishina

Легкоатлетка выложила три снимка и предложила подписчикам выбрать лучший. На каждом из фото спортсменка позировала в слитном купальнике на фоне водопада. «Сложно выбрать между потрясающим, фантастическим и чудесным», «Разрываюсь между каждой фоткой, везде ты королева», «Даша, ты невероятная. Пожалуй, выберу четвертый снимок», — писали фанаты.

В мае прыгунья рассказала, как складывалась ее карьера до переезда в США. Она заявила, что многое в ее карьере было упущено еще в России.

Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. С 2013 года она живет и тренируется в США.

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