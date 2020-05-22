Фото легкоатлетки Клишиной в купальнике вызвало споры среди фанатов

Фото российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной в купальнике вызвало споры среди фанатов. Публикация доступна в Instagram-аккаунте спортсменки.

Легкоатлетка выложила три снимка и предложила подписчикам выбрать лучший. На первых двух фото спортсменка стоит, а на третьем показана сидя. Мнения пользователей разделились.

«Третье, конечно. Идеальная форма ног, мышц, изгибов при согнутом в коленях положении», — написал tsukan_off. «Даша, хороша! Второе», — не согласился pikinkepsss. «Первое однозначно», — заметил arslanhasaev05.

Ранее прыгунья рассказала о том, как складывалась ее карьера до переезда в США. Она заявила, что многое в ее карьере было упущено еще в России.

Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. С 2013 года она живет и тренируется в США.

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