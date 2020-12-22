Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прервала работу из-за проблем со здоровьем. Ее слова приводит ТАСС.

73-летняя Тарасова рассказала, что из-за своего состояния пропустит чемпионат России в Челябинске, который она должна была комментировать. «Здоровье пока не позволяет, поэтому я не поеду», — добавила она. Тренер отметила, что хотела бы прокомментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.

Чемпионат России пройдет с 24 по 26 декабря. Транслировать соревнования будет Первый канал.

В феврале прошлого года Тарасова перенесла операцию. Спустя несколько недель она вернулась к работе комментатора.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года Тарасова совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.