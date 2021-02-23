Евгений Плющенко рассказал о тяжелом детстве в Петербурге

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тяжелом детстве после переезда из Волгограда в Петербург. Об этом он признался в интервью Tatler.

По его словам, он с матерью жил в квартире с крысами, а также собирал и сдавал бутылки. «Она стеснялась этого очень, я говорил: "Мама, постой, я сейчас сам сбегаю". Шли на тренировку или с тренировки и собирали бутылки», — поведал он.

Также он рассказал, что его родители чуть не продали в Волгограде квартиру, гараж и дачу, чтобы купить Петербурге комнату в коммунальной квартире. «Мне было двенадцать лет, но я сказал: "Ни в коем случае этого не делайте. Если у меня не получится, где мы будем жить и что будем делать? Так хоть в Волгоград вернемся"», — вспомнил спортсмен.

12 января Плющенко показал дома, в которых живут фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная, а также олимпийская чемпионка Юлия Липницкая. Он отметил, что в распоряжении каждой спортсменки находится собственный двухэтажный коттедж и прилегающий к нему участок. Трусова и Косторная тренируются у двукратного олимпийского чемпиона, Липницкая работает в его академии.

Личное золото Олимпиады Плющенко завоевал в 2006 году, в 2014-м он стал победителем в составе команды. После завершения спортивной карьеры он открыл собственную академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Сын Евгения Плющенко Александр также занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов и зарабатывает 12 миллионов рублей в год.