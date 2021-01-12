Плющенко показал дома Трусовой и Липницкой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте показал дома, в которых живут фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Юлия Липницкая.

Плющенко отметил, что дома находятся на территории его академии недалеко от катка. Он показал, что в распоряжении каждой спортсменки находится собственный двухэтажный коттедж и прилегающий к нему участок Так, для Липницкой и Косторной выбрали дома в серой гамме, а для Трусовой здание возвели из светлого дерева.

Материалы по теме Это для себя Люди по всему миру начали массово строить в пандемию частные дома. Как выглядят лучшие из них? Едим дома Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?

Олимпийский чемпион отметил, что на территории академии для спортсменок созданы хорошие условия, поэтому они могут не тратить время и энергию, чтобы добраться до катка. Плющенко также показал, что за забором располагается здание ресторана и ведутся работы по возведению еще одного коттеджа для других спортсменов. Тренер пояснил, что провел экскурсию «по многочисленным заявкам подписчиков», и попросил не запускать дроны для слежки за учениками.

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая присоединилась к академии Плющенко в качестве тренера 12 декабря. Спортсмен поздравил россиянку и отметил, что теперь в его команде есть три обладателя золотых медалей Игр (он сам и бывшая фигуристка Елена Ильиных).

Алена Косторная и Александра Трусова тренируются в академии Плющенко с сезона-2020/2021. Всех международных наград они добились под руководством предыдущего наставника — Этери Тутберидзе. Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала Гран-при, Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер континентального первенства.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru