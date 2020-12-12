Липницкая присоединилась к академии Плющенко

Олимпийская чемпионка о фигурному катанию Юлия Липницкая присоединилась к академии Евгения Плющенко. Об этом двукратный победитель Олимпиады сообщил в своем Instagram.

Спортсменка будет работать в спортивной школе в качестве тренера. Плющенко поздравил россиянку и отметил, что теперь в его команде есть три обладателя золотых медалей Игр.

22-летняя фигуристка 27 июля рассказала о рождении ребенка. В этот день ее дочери исполнился месяц. Ребенок родился в браке с фигуристом Владиславом Тарасенко.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Также на ее счету серебро чемпионата мира и золото первенства Европы 2014 года. Спортсменка завершила карьеру в 2017-м, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.

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