Липницкая показала фото с прогулки с дочерью

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая выложила в Instagram фотографию с прогулки с дочерью Каталиной.

Липницкая показала снимок, на котором она с коляской стоит на дорожке. «Здорово, что мы родились летом, когда можно часами гулять в парке!» — подписала пост спортсменка.

О рождении ребенка 22-летняя фигуристка рассказала 27 июля. В этот день ее дочери исполнился месяц. Ребенок родился в браке с фигуристом Владиславом Тарасенко.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Также на ее счету серебро чемпионата мира и золото первенства Европы 2014 года. Спортсменка завершила карьеру в 2017-м, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.