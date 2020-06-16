Липницкая прокомментировала новость о беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая в эфире «Матч ТВ» прокомментировала новость о своей беременности.

Липницкая подтвердила информацию о том, что ждет ребенка. «Мы с Владом (бывшим фигуристом Владиславом Тарасенко — прим. "Ленты.ру") вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — заявила она.

Фигуристка также раскритиковала спортивного агента Андрея Митькова, который предал информацию гласности. «Вмешался, непонятно по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова и Елена Ильиных», — сказала она.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Также на ее счету серебро чемпионата мира и золото первенства Европы 2014 года. Спортсменка завершила карьеру в 2017-м, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.

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