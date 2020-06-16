Стало известно о беременности Липницкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая ждет ребенка. О ее беременности сообщается в блоге МитькOFF в «Яндекс. Дзен».

Источник уточнил, что отец ребенка — бойфренд 22-летней спортсменки и бывший фигурист Владислав Тарасенко. Молодые люди встречаются больше года, вместе проводят мастер-классы и сборы для детей по всему миру.

В сентябре 2017 года Липницкая официально завершила карьеру в возрасте 19 лет, хотя первые сообщения об этом появились в августе того же года. Сама фигуристка объяснила, что приняла такое решение из-за анорексии, с которой боролась на протяжении долгого времени.

Спортсменка — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Также на ее счету серебро ЧМ-2014. В том же году Липницкая стала победительницей чемпионата Европы.

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