Липницкая рассказала о рождении ребенка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая в Instagram сообщила о рождении ребенка.
Фигуристка выложила фото вместе с мужем Владиславом Тарасенко и дочерью Каталиной. 22-летняя спортсменка рассказала, что 27 июля дочери исполнился месяц.
О беременности Липницкой стало известно в начале июня. Тогда спортсменка раскритиковала спортивного агента Андрея Митькова, который предал информацию гласности.
Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Также на ее счету серебро чемпионата мира и золото первенства Европы 2014 года. Спортсменка завершила карьеру в 2017-м, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.