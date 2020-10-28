Липницкая показала фото четырехмесячной дочери

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая показала в Instagram фотографии четырехмесячной дочери Каталины.

На снимках девочка спит, улыбается и держит головку. «Четыре месяца», — подписала публикацию Липницкая.

О рождении ребенка 22-летняя фигуристка рассказала 27 июля. В этот день ее дочери исполнился месяц. Ребенок родился в браке с фигуристом Владиславом Тарасенко.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Также на ее счету серебро чемпионата мира и золото первенства Европы 2014 года. Спортсменка завершила карьеру в 2017-м, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.

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