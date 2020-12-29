Работающий у Плющенко тренер назвал Тутберидзе великой

Тренер Дмитрий Михайлов, работающий в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказался об Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Михайлов заявил, что идеальных тренеров по фигурному катанию не бывает, однако назвал Тутберидзе великим специалистом. «Я хотел бы увидеть работу команды Тутберидзе — возможно, вы удивитесь такому ответу», — добавил он. Тренер подчеркнул, что ему было бы интересно изучить системы работы других наставников и почерпнуть новое для себя.

Дмитрий Михайлов завершил спортивную карьеру в 2019 году. С этого сезона он работает тренером в академии Плющенко, в частности, занимается с Александрой Трусовой.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Трусова и Алена Косторная. Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, сам он это отрицает.

Под руководством Тутберидзе фигуристки завоевали все свои награды на международных соревнованиях. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020, Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при.

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