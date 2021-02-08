Плющенко подарит ученице iPhone 12 за прыжок на тренировке

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко подарит ученице Софье Титовой iPhone 12 за удачно исполненный прыжок на тренировке. Об этом он написал в Instagram.

Бывший фигурист опубликовал видео, на котором 12-летняя Титова приземляет тройной аксель. Супруга Плющенко Яна Рудковская в комментариях поинтересовалась, получит ли спортсменка в подарок телефон. «Я когда-то не сдерживал свои обещания? Завтра вместе вручим», — ответил Плющенко.

12 января Плющенко показал дома, в которых живут фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная, а также олимпийская чемпионка Юлия Липницкая. Он отметил, что в распоряжении каждой спортсменки находится собственный двухэтажный коттедж и прилегающий к нему участок. Трусова и Косторная тренируются у двукратного олимпийского чемпиона, Липницкая работает в его академии.

Личное золото Олимпиады Плющенко завоевал в 2006 году, в 2014-м он стал победителем в составе команды. После завершения спортивной карьеры он открыл собственную академию фигурного катания «Ангелы Плющенко».