«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, в Instagram показал видео своей тренировки, чем испугал пользователей сети.

В ролике юный спортсмен демонстрирует растяжку под руководством хореографа Галины Потдыковой, вытягивая ноги вверх и вниз под углом в 180 градусов. Пользователи посчитали, что такая тренировка должна быть очень болезненной, и назвали ее «адской». «Грустно почему-то. Смотреть тяжело», «Бедный парнишка», «Ему нужно беречь суставы», — писали фанаты.

22 января стало известно, что Александру назначали судебно-психиатрическую экспертизу из-за материала издания StarHit, в котором утверждалось о синдроме Аспергера у мальчика. Рудковская заявила, что из-за статьи ребенок получил психотравму, и добавила, что для суда принципиально важно, чтобы ее сын прошел эту экспертизу.

Плющенко-младший занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов и зарабатывает 12 миллионов рублей в год.