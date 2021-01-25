Рудковская отреагировала на назначение сыну судебно-психиатрической экспертизы

Яна Рудковская, продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировала на назначение сыну Александру судебно-психиатрической экспертизы. Ее слова приводит Sport24.

«Мне, конечно, не хотелось бы в очередной раз идти на медицинскую экспертизу с ребенком, снова что-то доказывать и мучить его, но для суда это очень важно», — заявила Рудковская. Она заметила, что и для нее это принципиальный вопрос.

Продюсер подчеркнула, что ей жаль приводить мальчика на экспертизу вместо учебы и тренировок. Рудковская добавила, что будет требовать для авторов статьи, из-за которой началось разбирательство, самого сурового наказания.

О том, что сыну Рудковской и Плющенко назначена судебно-психиатрическая экспертиза, стало известно 22 января. По словам адвоката пострадавшей стороны Анны Бутыриной, продюсер «готова на очередные мучения», чтобы помочь расследованию.

Материал об Александре Плющенко появился в издании StarHit 3 мая. В статье утверждалось, что у мальчика синдром Аспергера. Издание ссылалось на анонимный Telegram-канал «НеМалахов». Рудковская и Плющенко назвали материал ложным. Продюсер заявила, что из-за статьи ребенок получил психотравму.