Сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Сыну российского фигуриста Евгения Плющенко Александру, известному в сети как Гном Гномыч, назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Она пройдет в рамках судебного процесса матери мальчика, продюсера Яны Рудковской, против российских журналистов. Об этом сообщает Sport 24.

«На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию», — заявила адвокат пострадавшей стороны Анна Бутырина.

Материал о Гном Гномыче появился в издании StarHit 3 мая. В нем говорилось, что у сына Рудковской и Плющенко синдром Аспергера. Издание ссылалось на анонимный Telegram-канал «НеМалахов».

Родители мальчика назвали материал ложным. Затем Рудковская заявила, что из-за статьи ее восьмилетний сын получил психотравму, из-за которой отказывался есть и ходить на тренировки. В итоге продюсер подала в суд на журналистов StarHit.