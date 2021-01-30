Сын Плющенко рассказал о своих гонорарах и желании получать только доллары

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, в Instagram рассказал о своих гонорарах.

Плющенко-младший заявил, что желает получать только доллары за свои выступления, отметив, что он умеет отличать настоящие купюры от фальшивок. «Не буду я выступать за игрушки. Я на "Гелендваген" буду копить. Подсунут ненастоящие — голова с плеч, запомните!» — добавил юный фигурист.

22 января стало известно, что Александру назначали судебно-психиатрическую экспертизу из-за материала издания StarHit, в котором утверждалось о синдроме Аспергера у мальчика. Рудковская заявила, что из-за статьи ребенок получил психотравму, и добавила, что для суда принципиально важно, чтобы ее сын прошел эту экспертизу.

Плющенко-младший занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов и зарабатывает 12 миллионов рублей в год.