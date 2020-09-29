Сын Плющенко выиграл посвященный юбилею «Самбо-70» турнир

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона, а ныне тренера Евгения Плющенко, выиграл турнир, посвященный юбилею спортивной школы «Самбо-70». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Семилетний спортсмен, соревнующийся по первому юношескому разряду, катался под саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря» и за выступление с падением получил 36,57 балла. Программу фигуристу поставили Евгений Плющенко, Александр Абт и Сергей Розанов.

Школе «Самбо-70» исполнилось 50 лет. Там располагается отделение «Хрустальный», где тренируется группа Этери Тутберидзе.

23 сентября Плющенко в жесткой манере отреагировал на публикацию штабом Тутберидзе переписки продюсера и его супруги Яны Рудковской с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Он заявил, что способен на ответный шаг.

Переписка Рудковской и Загитовой была опубликована командой Тутберидзе в Instagram 22 сентября. В сообщении продюсер рассказывает об открытии новых ледовых школ Плющенко и привлечении иностранных тренеров.

Александр Плющенко — сын фигуриста в браке с Рудковской. Он занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов и зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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