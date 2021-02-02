Ушедшая из академии Плющенко фигуристка рассказала о борьбе с депрессией

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о борьбе с депрессивными состояниями. Рекомендации спортсменка выложила в своем Instagram.

Спортсменка отметила, что сталкивалась с подобными проблемами. По ее словам, нужно спокойно разобраться с причинами и не давить на себя. Фигуристка также добавила, что в случае необходимости стоит обратиться к специалистам.

13 января стало известно об уходе Константиновой из академии Евгения Плющенко. Спортсменка заявила, что причина ухода заключается в изменившейся организации тренировок.

Константинова — бронзовый призер зимней Универсиады 2019 года, серебряный призер этапа Гран-при в Финляндии-2018, медалистка турниров серии «Челленджер». На чемпионате России она дважды занимала четвертое место.