Плющенко заявил о дружбе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об отношениях с тренером Этери Тутберидзе. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил о положительном отношении к Тутберидзе, несмотря на конкуренцию среди их подопечных. «Когда ты снял коньки, можно дружить — это моя позиция. Я ни с кем не воюю, остальное — результат раскачки в прессе», — добавил специалист. Плющенко посчитал, что перед Олимпиадой российским фигуристам и тренерам необходимо прочувствовать командный дух.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, он этот факт отрицал.

Под руководством Тутберидзе фигуристки завоевали все свои награды на международных соревнованиях. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020, Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при.

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