Желавший «заткнуть рот» Плющенко на ринге хореограф группы Тутберидзе передумал

Хореограф Алексей Железняков из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, ранее заявлявший о желании «заткнуть рот» двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на ринге, передумал. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Железняков извинился перед Плющенко и забрал свои слова обратно, сославшись на провокации недоброжелателей. «Есть некоторые люди, которые наговорили на Евгения, из-за чего я пришел в ярость. Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво», — заявил хореограф.

Железняков вызвал Плющенко на дуэль 13 января, пожелав подраться с фигуристом на ринге без правил. Плющенко принял вызов. Жена Плющенко Яна Рудковская посчитала, что Железнякову следует «ответить за свой "базар" или попросить прощения».

Конфликт между Плющенко и Железняковым произошел в мае после перехода учениц Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию олимпийского чемпиона. Тогда хореограф раскритиковал действия спортсмена.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



