Рудковская призвала хореографа из группы Тутберидзе «ответить за базар»

Продюсер Яна Рудковская высказалась после конфликта мужа, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко с хореографом Алексеем Железняковым, работающим в группе Этери Тутберидзе. Свою позицию она выразила в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Она возмутилась из-за того, что специалист снова «набросился в их адрес». «Снова дергают нас, да еще и в праздник! Ну понятно, что он безумная марионетка. Думаю, кто управляет этим несчастным, говорить не надо. Жаль парня!» — подчеркнула продюсер.

Рудковская добавила, что ее семья ждет Железнякова, и надеется, что он «ответит за свой "базар" или попросит прощение».

13 января, Железняков вызвал Плющенко на дуэль, пожелав «заткнуть его поганый рот» на ринге. При этом хореограф выразил уверенность, что его оппонент испугается. Плющенко принял вызов на бой без правил от Железнякова, однако появление подобного обращения он объяснил белой горячкой. Тренер также выразил недоумение тем, что хореограф постоянно высказывается о нем, хотя его «никто не трогает».

Конфликт между Плющенко и Железняковым произошел в мае после перехода воспитанниц Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию двукратного олимпийского чемпиона. Хореограф подверг спортсмена критике и посоветовал тому не мелочиться, а сразу нанять на работу Тутберидзе. В ответ Плющенко назвал Железнякова «десятым колесом телеги».

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



