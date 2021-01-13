Плющенко согласился подраться с хореографом из группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко принял вызов на бой без правил от хореографа Алексея Железнякова, работающего в группе Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.

Появление подобного обращения спортсмен объяснил белой горячкой у специалиста. Тренер также выразил недоумение тем, что Железняков постоянно высказывается о нем, хотя его «никто не трогает». По словам Плющенко, он никого не боится и готов подраться с хореографом на любых условиях. При этом фигурист признался, что не знает, как выглядит оппонент.

Ранее в среду, 13 января, Железняков вызвал Плющенко на дуэль, пожелав «заткнуть его поганый рот» на ринге. При этом хореограф выразил уверенность, что его оппонент испугается.

Конфликт между Плющенко и Железняковым произошел в мае после перехода воспитанниц Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию двукратного олимпийского чемпиона. Хореограф подверг спортсмена критике и посоветовал тому не мелочиться, а сразу нанять на работу Тутберидзе. В ответ Плющенко назвал Железнякова «десятым колесом телеги».