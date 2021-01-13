Призер международных турниров ушла из академии Плющенко

Российская фигуристка, призер международных турниров Станислава Константинова ушла из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что причина ухода заключается в изменившейся организации тренировок. «Условия перестали быть комфортными», — заметила Константинова. Она подчеркнула, что сохраняет хорошие отношения с Плющенко и тренером академии Александром Волковым.

Фигуристка добавила, что не может сказать, где будет тренироваться дальше, но пообещала продолжить выступления. «Надеюсь, что все получится и будет интересно», — заключила она.

Константинова — бронзовый призер зимней Универсиады 2019 года, серебряный призер этапа Гран-при в Финляндии 2018, медалистка турниров серии «Челленджер». На чемпионате России она дважды занимала четвертое место.

12 января сообщалось, что к академии Плющенко присоединился азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев. Он занимается в группе тренера Сергея Розанова, который в мае 2020 года перешел в академию из группы Этери Тутберидзе.