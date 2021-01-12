В академии Плющенко появился азербайджанский фигурист

Представляющий Азербайджан фигурист Владимир Литвинцев тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщается в аккаунте академии в Instagram.

Ранее 19-летний фигурист работал под руководством Алексея Четверухина и Владимира Котина. Теперь спортсмен занимается в группе тренера Сергея Розанова, который в мае 2020 года перешел в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

Литвинцев выступал на чемпионатах мира и Европы, в его активе победа на турнире Volvo Open Cup 2018. На последнем Гран-при в Москве спортсмен занял девятое место. Фигурист родился в Москве, но никогда не представлял Россию на международных соревнованиях.

Перед началом и в течение нынешнего сезона академию Плющенко пополнили несколько бывших подопечных Тутберидзе. Самыми резонансными стали переходы Александры Трусовой и Алены Косторной.