Хореограф из группы Тутберидзе пожелал «заткнуть поганый рот» Плющенко на ринге

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, на своей странице во «Вконтакте» обратился к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Специалист пожелал подраться с фигуристом на ринге без правил, а также заткнуть ему его «неблагодарный поганый рот». При этом Железняков выразил уверенность, что Плющенко испугается и придумает какое-нибудь оправдание.

Конфликт между Плющенко и Железняковым произошел в мае после перехода воспитанниц Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию двукратного олимпийского чемпиона. Хореограф подверг спортсмена критике и посоветовал тому не мелочиться, а сразу нанять на работу Тутберидзе. В ответ Плющенко назвал Железнякова «десятым колесом телеги».