Косторная оценила комментарий с критикой Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная в Instagram оценила комментарий с критикой тренера Этери Тутберидзе.

Один из пользователей сети под публикацией на странице Косторной высказался о возвращении в группу Тутберидзе двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой: «Не застрянь она в России [из-за пандемии], никогда бы не вернулась».

По мнению юзера, будь в группе все хорошо, «спортсмены пачками не сбегали бы»: «А на абьюз указывали многие в интервью. Многие говорили, что там на детей буквально матом орут». Фигуристка поставила лайк под записью.

25 января сообщалось, что фигуристка Александра Трусова в Instagram также оценила оскорбительный комментарий в адрес Тутберидзе. Юзеры посоветовали спортсменке снять лайк, а также выразили надежду, что она не ведет свой аккаунт лично.

Косторная и Трусова с текущего сезона тренируются в академии Евгения Плющенко. Косторная — чемпионка Европы и финала Гран-при 2020 года, Трусова — бронзовый призер этих турниров. Всех международных наград они добились под руководством Тутберидзе.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



