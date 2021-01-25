Трусова оценила комментарий о «публично лгущей и травящей детей» Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова в Instagram оценила оскорбительный комментарий в адрес тренера Этери Тутберидзе.

Владельцы аккаунта fk_loverussia выложили видео, где Тутберидзе помогает Трусовой во время тренировки. «Когда говорят, что Этери Георгиевна — тиран», — подписали они, добавив хештег «этеригеоргиевнамама».

Пользовательница сети с ником lalalalady_pl написала: «А потом эта "мама" публично лжет, травит детей, когда они уходят, офигенная мать, абьюзерша херова, а не мама». Трусова оставила лайк под комментарием. Юзеры посоветовали спортсменке снять его, а также выразили надежду, что она не ведет свой аккаунт лично.

В декабре 2020 года тренер Дмитрий Михайлов, работающий в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказался о Тутберидзе. Он заявил, что идеальных тренеров по фигурному катанию не бывает, но назвал ее великим специалистом.

Трусова перешла в академию Плющенко перед началом нового сезона. Спортсменка — двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер взрослых чемпионата Европы и финала Гран-при. Этих наград она добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе.