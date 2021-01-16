Роднина упрекнула Плющенко в слабости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина упрекнула двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко в слабости. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Так она прокомментировала его недовольство работой судей на чемпионате России по фигурному катанию.

«Не знаю, зачем нужно давить на судей. Жалуются только слабые. В фигурном катании есть золотое правило: тренер и спортсмен не обсуждают работу судей. Для таких случаев есть руководство команды — они могут написать протест. Есть даже определенная форма и правила», — объяснила Роднина.

В конце декабря Плющенко пожаловался на судейство после проигрыша Александры Трусовой ученицам Этери Тутберидзе в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию. Он посчитал, что судьи не увидели ошибок у учениц Тутберидзе Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой.

Ранее хореограф Алексей Железняков из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, заявлявший о желании «заткнуть рот» двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на ринге, передумал.

Железняков вызвал Плющенко на дуэль 13 января, пожелав подраться с фигуристом на ринге без правил. Плющенко принял вызов. Жена Плющенко Яна Рудковская посчитала, что Железнякову следует «ответить за свой "базар" или попросить прощения».

Конфликт между Плющенко и Железняковым произошел в мае после перехода учениц Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию олимпийского чемпиона. Тогда хореограф раскритиковал действия спортсмена.