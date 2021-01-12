Депутат ответил на призыв олимпийского чемпиона выгнать спортсменов из Госдумы

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил на призыв четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова выгнать спортсменов из парламента. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

Свищев заявил, что не разделяет мнение Тихонова, и посчитал, что каждый атлет после окончания профессиональной карьеры может попробовать себя в политике. Он предложил олимпийскому чемпиону баллотироваться в Госдуму. «Такой большой специалист и опытный человек, заслуженный спортсмен и тренер сможет посвятить себя электорату, а также выплеснуть энергию с трибуны Государственной Думы», — подытожил депутат.

8 января Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы. Он заявил, что спортсменам не место в политике, и выразил убежденность в том, что они занимают чужие места и не решают важных вопросов.

Среди заседающих в Госдуме бывших спортсменов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Светлана Журова, Антон Шипулин, Валерий Газзаев, Николай Валуев и Светлана Хоркина.