Четырехкратный олимпийский чемпион призвал выгнать спортсменов из Госдумы

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы. Его слова приводит Sport24.

Тихонов заявил, что спортсменам не место в политике. «Сколько они в Госдуме сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. У них абсолютная безграмотность», — добавил он. Олимпийский чемпион отметил, что с уважением относится к их спортивному прошлому, но выразил убежденность в том, что они занимают чужие места и не решают важных вопросов.

Ранее 8 января трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о карьере нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в политике. Она назвала уход спортсменов в политику нормальной практикой.

Среди работающих в Госдуме олимпийских чемпионов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.

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