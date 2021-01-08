Роднина порассуждала о карьере Дзюбы в политике

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о карьере нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в политике. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина обратила внимание на то, что в России многие спортсмены становятся политиками, и посчитала это нормальной практикой. «Почему, если Дзюба придет в политику, то будет что-то страшное? Человек закончит одну часть своей жизни. А дальше у нас свобода выбора!» — заявила она.

Ранее 8 января менеджер сборной России Евгений Савин в интервью YouTube-каналу сборной России поделился мнением о шансах Дзюбы сделать успешную карьеру в политике. По его мнению, перед матчами футболист находит правильные слова для товарищей по команде, а значит сумеет завоевать доверие и в Госдуме.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. Из-за случившегося футболист был временно лишен капитанской повязки в «Зените» и не получил вызов на ноябрьские матчи сборной России. Форвард заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.