Спорт
 
Ак Барс
Казань
Live
0 : 1
Перерыв
Трактор
Челябинск
КХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Москва
Live
1 : 0
Перерыв
Нефтехимик
Нижнекамск
КХЛ - регулярный чемпионат
Жальгирис
Каунас, Литва
Сегодня
21:00 (Мск)
Химки
Химки, Россия
Евролига • Регулярный чемпионат. 18-й тур
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Сегодня
22:30 (Мск)
Бавария
Мюнхен
Германия - Бундеслига • 15-й тур
Астон Вилла
Бирмингем
Сегодня
22:45 (Мск)
Ливерпуль
Ливерпуль
Кубок Англии • 1/32 финала
Последние новости
Стало известно о столкновении упавшего под Петербургом самолета с другим судном
Амстердам решил лишить туристов легких наркотиков
Цена на нефть рекордно взлетела
Власти Лондона заявили о чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса
Жириновский предрек появление мощной «партии Трампа» в США
Польский суд отложил рассмотрение дела об аресте российских диспетчеров
Частный самолет разбился под Петербургом
Над Антарктикой закрылась огромная озоновая дыра
Еврокомиссия назвала условие закупки вакцины «Спутник V»
Новости партнеров
Прослушать новость

Роднина порассуждала о карьере Дзюбы в политике

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о карьере нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в политике. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина обратила внимание на то, что в России многие спортсмены становятся политиками, и посчитала это нормальной практикой. «Почему, если Дзюба придет в политику, то будет что-то страшное? Человек закончит одну часть своей жизни. А дальше у нас свобода выбора!» — заявила она.

Ранее 8 января менеджер сборной России Евгений Савин в интервью YouTube-каналу сборной России поделился мнением о шансах Дзюбы сделать успешную карьеру в политике. По его мнению, перед матчами футболист находит правильные слова для товарищей по команде, а значит сумеет завоевать доверие и в Госдуме.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. Из-за случившегося футболист был временно лишен капитанской повязки в «Зените» и не получил вызов на ноябрьские матчи сборной России. Форвард заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роднина — о Дзюбе в политике: «Это что-то страшное? У нас свобода выбора»
Роднина отреагировала на оскорбление россиян финским болельщиком
Дзюба травмировал пах в матче с «Арсеналом»
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 декабря 2020

«От него требовали победы любой ценой»

Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
10:47 3 января

Сборная Канады станет соперником россиян в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

06:15 3 января

Сборная Канады всухую обыграла Чехию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

03:09 3 января

Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию в четвертьфинале молодежного ЧМ

Спорт00:02 4 декабря 2020
Диего Марадона

«Халатность, безрассудство и некомпетентность»

Смерть Марадоны оставила много загадок. Почему полиция допускает, что его могли убить?
02:44 3 января

Льва Яшина перестали считать лучшим вратарем в истории футбола

00:51 3 января

«Арсенал» выиграл третий матч АПЛ подряд

00:22 3 января

Главный тренер российской молодежки по хоккею рассказал о несправедливости судей

Спорт10:5229 ноября 2020
Майк Тайсон и Рой Джонс

«Почему никто не боялся за мою задницу?»

Майк Тайсон и Рой Джонс зарубились не на шутку. Боксеры забыли, что им на двоих больше ста лет
22:27 2 января

Российская молодежка обыграла Германию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

20:24 2 января

Шутку «Спартака» о переписке с Месси назвали идеальной

18:56 2 января

ПСЖ возглавил новый тренер

Россия
Ну, поехали!
Что изменится в жизни россиян с 1 января?
«Не вижу повода не выпить»
 
Битва за Москву
Хронология борьбы московских властей с COVID-19 в 2020 году
Все материалы
Мир
МИД России отреагировал на штурм Капитолия в США
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия
Они сорвали утверждение итогов выборов. Погибли четыре человека, в Вашингтоне — комендантский час
В ВОЗ оценили распространение нового штамма коронавируса в Европе
Иракский суд выдал ордер на арест Трампа
Стала известна реакция Трампа на утверждение Байдена президентом
Король дельты
Подкуп, перестрелки и нефтяные аферы: как 100 лет назад простой адвокат создавал в США рай для белых
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Цена биткоина в пятый раз обновила исторический максимум за пару дней
Снизу постучали
2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?
Назван способ выйти из ситуации с сертификацией «Северного потока-2»
Илон Маск не смог выполнить свое обещание из-за 450 непроданных Tesla
Биткоин взял четвертый рекорд за день
Все материалы
Силовые структуры
Банду из российских полицейских задержали с наркотиками и гранатами
«Прибыла в Одессу банда из Амура»
Песня «Мурка» стала гимном советского криминала. Почему она так популярна и какие тайны скрывает?
Выбросившая в окно подушку с миллиардом рублей жена мэра Томска пойдет под суд
Британский агент Москвы
Как офицер MI6 Джордж Блейк передал СССР военные секреты НАТО и стал легендой советской разведки
Путин запретил разглашать личные данные силовиков
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
На российского священника и звонаря завели 16 дел о растлении детей
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Менеджер Нурмагомедова рассказал о несостоявшемся боксерском бое с Мэйуэзером
Молодежная сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче за третье место
До этого россиян разгромила Канада. Сборная осталась без медалей чемпионата мира
Тарасова заступилась за хоккеистов молодежной сборной России
Вячеслав Веденин«Как финишировал — почти не помню»
Бежал, хитрил и матерился. Как советский лыжник дважды победил на Олимпиаде и стал народным героем
Гонку преследования на этапе Кубка мира впервые за 21 год выиграла россиянка
«Черт бы вас побрал, чертовы коммуняки!»
Паленая водка, жучки и солдаты. Какой увидели Москву канадские хоккеисты во время Суперсерии-1972
Роднина отреагировала на оскорбление россиян финским болельщиком
Все материалы
Культура
Дарья Донцова ответила на сообщения о своей «смерти» в Сочи
Ким Кардашьян и Канье УэстКим Кардашьян и Канье Уэст разводятся
Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Задолжавший актер Павел Деревянко выехал из страны с помощью влиятельных друзей
«Мы написали эти песни, когда я был полным придурком»
Viagra Boys, бегущая с волками и адский карнавал: главная музыка месяца
Therr Maitz выступят в Главклубе с большим рождественским концертом
Бен, это Данила
Князь Олег, жизнь с ведьмой и возвращение крутого Уокера: 20 лучших сериалов января
Рэпер Доктор Дре попал в реанимацию
Все материалы
Интернет и СМИ
Оператор российского телеканала упал в реку с корабля
Какие законы и инициативы в интернет-сфере и IТ приняли в России в 2020 году
Снижение налогов, наказание за цензуру и борьба с пиратами
Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
Познер назвал главное лишение 2020 года
В Google-документах обнаружили опасную уязвимость
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
В Домодедово возобновили приостановленные из-за ледяного дождя рейсы
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
Турист сходил на вечеринку во время отдыха и был оштрафован на 13 тысяч долларов
Полетевший на Занзибар россиянин описал отдых фразой «добро пожаловать в ад»
В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов перед Новым годом
Все материалы
Из жизни
Необычная традиция принесла друзьям 56 миллионов рублей
Раскрыта главная ошибка при варке пельменей
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»
В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
Диетолог поделилась способом избежать похмелья после Нового года
Супруги пошли гулять по пляжу и нашли рвоту кашалота на 600 тысяч долларов
«Да не может такого быть!»
Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
Все материалы
Porsche 911 превратили в экстремальный внедорожник
Главные кроссоверы и внедорожники 2020 года
Какими новинками нам запомнился год отмененных автосалонов
Бывший шеф-дизайнер Volkswagen впервые показал уникальный Porsche 550one
Завалялось в гаражах: лучшие автомобильные находки года
Самые интересные старые автомобили, которые надолго забыли и потом нашли
Nissan Juke получил специальную версию Enigma
Самые масштабные отзывы автомобилей в России в 2020 году
За год в ремонт отправили более 647 тысяч машин
В Китае открылась самая большая зарядная станция Tesla
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Все материалы