Роднина отреагировала на оскорбление россиян финским болельщиком

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на оскорбительный баннер финского болельщика, чей плакат с надписью «Рюсся свергнуты» был запечатлен камерой во время прямого эфира матча за третье место на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению спортсменки, оценку поведению фаната должны дать организаторы турнира и представители Международной федерации хоккея (IIHF). «На поле выбегают голые люди, пробегают собаки. Но это те вещи, которые не должны смущать спортсменов. И если мы говорим о спортивной журналистике, то не эта ерунда должна интересовать», — добавила Роднина.

Ранее стало известно, что во время трансляции матча за третье место на ЧМ 2021 года один из болельщиков сборной Финляндии продемонстрировал плакат с оскорблениями в адрес россиян. На нем было написано разговорное финское слово «Рюсся», которое часто используется в пренебрежительной форме в отношении русскоговорящих.

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира (ЧМ) 2021 года. Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:1.