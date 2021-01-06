Болельщик сборной Финляндии оскорбил россиян во время матча

Болельщик сборной Финляндии оскорбил россиян во время прямого эфира матча за третье место на чемпионате мира (ЧМ) 2021 года. Онлайн-трансляция матча велась на сайте «Чемпионат.ру».

Болельщики были удаленно подключены к эфиру. Во время трансляции один из них продемонстрировал плакат с оскорблениями в адрес россиян. Среди слов фигурировало разговорное финское «Рюсся» — оно используется в пренебрежительной форме в отношении русскоговорящих.

В результате камеру болельщика отключили от эфира.

Ранее молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче за третье место на ЧМ 2021 года и осталась без медалей. Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:1.