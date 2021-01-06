Российская молодежка проиграла Финляндии и осталась без медалей на ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира 2021 года и осталась без медалей. Онлайн-трансляция матча велась на сайте «Чемпионат.ру».

Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:1. В первом периоде Илья Сафонов вывел российскую команду вперед, однако во втором периоде финский хоккеист Антон Лунделль сравнял счет. В третьем периоде Микко Петман забил еще одну шайбу и обеспечил сборной Финляндии победу. В концовке Лунделль и Юусо Пярссинен также отметились шайбами в пустые ворота, когда сборная России сняла вратаря, чтобы попытаться отыграться.

5 января сборная Канады разгромила команду России в полуфинале молодежного чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира. В финале Канада сыграет с США.