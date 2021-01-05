Фетисов отреагировал на разгромное поражение российской молодежки от Канады

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на поражение российской молодежной сборной от Канады в полуфинале чемпионата мира. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен признался, что жалеет о том, что начал смотреть игру. Он добавил, что канадцы, в отличие от россиян, в последнее время не играли на высоком уровне. «Даже без игровой практики они переиграли нашу команду. Это удручающая ситуация. Лучше бы я не видел этого», — отметил Фетисов.

Россияне и канадцы встретились в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» 5 января. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.

В финале Канада сыграет с США. Российские хоккеисты будут бороться за третье место с Финляндией. Оба матча пройдут в ночь с 5 на 6 января по московскому времени.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в канадском Эдмонтоне. Хозяева — действующие победители турнира, в 2020 году в финале они одержали победу над сборной России.