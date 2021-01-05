Канада разгромила Россию со счетом 5:0 в полуфинале молодежного ЧМ

Сборная Канады разгромила сборную Россию в первом полуфинальном матче молодежного чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команды встретились в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс». Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира. В составе канадцев шайбы забросили Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс.

В финале Канада сыграет с победителем матча США — Финляндия. Российские хоккеисты будет бороться с проигравшей командой в этой паре за третье место.

Ранее советский арбитр, почетный вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Карандин высказался о работе североамериканских судей, обслуживающих молодежный чемпионат мира в Канаде. Он подчеркнул, что в полуфиналах встречаются примерно равные команды и все может зависеть от одного-двух свистков. Арбитр объяснил, что сейчас для организаторов финал с участием исключительно североамериканских команд не менее интересен, чем с участием России.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в канадском Эдмонтоне. Хозяева — действующие победители турнира, в 2020 году в финале они одержали победу над сборной России.