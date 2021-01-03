Российскую молодежку предупредили о нечестном судействе в матче ЧМ с Канадой

Советский арбитр, почетный вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Карандин высказался о работе североамериканских судей, обслуживающих молодежный чемпионат мира в Канаде. Его цитирует портал Russia-Hockey.ru.

Карандин подчеркнул, что в полуфиналах встречаются примерно равные команды и все может зависеть от одного-двух свистков. «Судьи высокого уровня могут сделать эти свистки, а могут и не сделать — в зависимости от желаемого результата», — предупредил он.

Арбитр объяснил, что сейчас для организаторов финал с участием исключительно североамериканских команд не менее интересен, чем с участием России, поэтому некоторые действия судей могут быть нечестными по отношению к команде Игоря Ларионова.

При этом, по мнению Карандина, пока серьезных претензий к арбитрам нет. «Были спорные моменты в матче со шведами. Но главный свисток того матча, прозвучавший в овертайме, стал роковым как раз для нашего соперника», — заметил он.

Ранее прогноз на встречу России и Канады дал президент ФХР Владислав Третьяк. Он заверил, что это будет «настоящий бой».

О том, что «кленовые листья» станут соперником сборной России в полуфинале турнира, сообщалось также 3 января. Матч состоится 5 января, начало — в 02:00 по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся команды США и Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд проходит в Канаде, все матчи принимает Эдмонтон. Турнир завершится 6 января. Хозяева являются действующими победителями турнира, в финале в 2020 году «кленовые листья» обыграли сборную России.