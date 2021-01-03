Сборная Канады станет соперником россиян в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная Канады станет соперником российской команды в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России.

Матч состоится 5 января, начало — в 02:00 по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся команды США и Финляндии. Их противостояние намечено на 5 января, 05:30 мск.

2 января команда Игоря Ларионова обыграла Германию (2:1), Швеция уступила Финляндии (2:3), Канада оказалась сильнее Чехии (3:0), а США превзошли Словению (5:2).

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд проходит в Канаде, все матчи принимает Эдмонтон. Турнир завершится 6 января. Хозяева являются действующими победителями турнира, в финале в 2020 году «кленовые листья» обыграли сборную России.