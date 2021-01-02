Российская молодежка обыграла Германию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России обыграла сборную Германии в четвертьфинале чемпионата мира (ЧМ) по хоккею. Онлайн-трансляция матча велась на сайте «Чемпионат.ру».

Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:1. В российской сборной отличились Василий Пономарев и Данил Башкиров, которые забили немцам в первом и втором периоде соответственно.

В полуфинале сборная России встретится с Канадой или Чехией.

Российская молодежка в группе B набрала восемь очков по итогам четырех матчей, проиграв только Чехии, и обеспечила себе второе место в таблице группы.