Российская молодежка обыграла в овертайме Швецию на ЧМ мира по хоккею

Молодежная сборная России обыграла сборную Швеции в матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по хоккею. Онлайн-трансляция матча велась на сайте «Чемпионат.ру».

Встреча группы В, прошедшая в канадском Эдмонтоне, завершилась в овертайме со счетом 4:3. В российской сборной отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов, который забил шведам за пять секунд до конца добавленного времени.

Команда России прервала победную серию Швеции на групповых этапах молодежных чемпионатов мира. В последний раз шведская сборная проигрывала в группе команде США в 2006 году. Россия также обеспечила себе как минимум второе место в группе. Ее соперником в четвертьфинале станет либо Словакия, либо Германия.