Российская молодежка обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира (ЧМ) по хоккею, обыграв команду Австрии в матче группового этапа. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча группы В, прошедшая 29 декабря в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 7:1. В российской сборной отличились Василий Подколзин, Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Артмений Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. Единственную шайбу в ворота россиян забросил австриец Сенна Петерс на 28-й минуте.

Российская молодежка набрала шесть очков по итогам трех матчей и обеспечила себе четвертое место в таблице группы. Сборная Австрии же не набрала ни одного очка и находится сейчас на пятой строчке. Лидирует команда Швеции (то же количество очков, превосходство по дополнительным показателям).