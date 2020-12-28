Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче моложеного ЧМ

Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в матче группового этапа моложеного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Подопечные Игоря Ларионова уступили чехам со счетом 0:2. Шайбы забросили Филип Коффер на 37-й минуте и Мартин Ланг на 46-й минуте.

Россияне впервые потерпели поражение на турнире. В следующем матче, который состоится 30 декабря, они встретятся с командой Австрии. Чехи днем ранее сыграют с командой США.

26 декабря российская молодежка обыграла команду США. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу сборной России. В команде россиян отличились Василий Пономарев на 9-й и 32-й минуте, Захар Бардаков на 24-й минуте, Илья Сафонов на 33-й минуте и Егор Чинахов на 60-й минуте.