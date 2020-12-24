Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Канады в выставочной встрече перед стартом чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в канадском Эдмонтоне и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Заброшенной шайбой отметился 18-летний защитник Джейми Драйсдейл, результативные передачи на свой счет записали Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

Действующим чемпионом мира является Канада, сборная России на турнире 2020 года проиграла «кленовым листьям» в финале.