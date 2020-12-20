Сборная России по хоккею победила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала

Cборная России обыграла Финляндию в заключительном матче на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 декабря, в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Воронков, еще по одной шайбе забросили Вадим Шипачев, Павел Карнаухов и Андрей Кузьменко. У гостей отличился Харри Песонен.

Победа стала для россиян третьей подряд на турнире и позволила им стать его победителями. Ранее команда Валерия Брагина в серии буллитов обыграла Швецию и в основное время взяла верх над Чехией.

Следующим этапом Евротура станут Шведские хоккейные игры. Турнир пройдет в первой половине февраля 2021 года.

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